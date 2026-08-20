Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não retiraram o abono salarial do PIS referente ao ano-base de 2024. Segundo a Caixa Econômica Federal, R$ 69,3 milhões continuam disponíveis para os beneficiários. O prazo para movimentar os valores termina em 30 de dezembro de 2026.

O calendário deste ano já chegou ao último lote, liberado em 17 de agosto para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Mesmo assim, quem teve o pagamento autorizado anteriormente também pode sacar. O benefício não é perdido imediatamente após a data de depósito.

O valor varia conforme o período trabalhado formalmente em 2024. Quem trabalhou durante os 12 meses pode receber o teto de R$ 1.621. Já períodos menores garantem quantias proporcionais, com valores que começam em aproximadamente R$ 136.

Quem pode receber o dinheiro

Para ter direito ao abono, é necessário estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos. O trabalhador também precisa ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias em 2024. Além disso, a remuneração média mensal no ano-base deve ter ficado dentro do limite estabelecido.

Outro requisito envolve as informações trabalhistas. Os dados precisam ter sido enviados corretamente pelo empregador ao eSocial. O benefício é destinado tanto a trabalhadores da iniciativa privada, no caso do PIS, quanto a servidores públicos enquadrados no Pasep.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta acessar a área de benefícios, selecionar “Abono Salarial” e depois consultar a opção de pagamentos. Ali aparecem o valor liberado, a data prevista e a instituição responsável pelo pagamento.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como o abono pode ser recebido

Para beneficiários do PIS, a Caixa prioriza depósitos em contas da própria instituição, incluindo conta corrente, poupança e conta digital. O dinheiro também pode ser direcionado à Poupança Social Digital movimentada pelo Caixa Tem.

Quem não possui conta bancária pode retirar o valor em agências da Caixa, lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui. No caso do Pasep, administrado pelo Banco do Brasil, existem opções como crédito em conta, Pix, TED e atendimento presencial.