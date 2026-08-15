Mais de 5 milhões de brasileiros já estão impedidos de utilizar plataformas de apostas online, conhecidas como bets. Segundo o Governo, cerca de 3 milhões desse grupo recebem Bolsa Família ou BPC. A restrição faz parte das medidas adotadas para reduzir o acesso às apostas no país.

Os beneficiários dos programas sociais formam o maior grupo entre as pessoas alcançadas pela medida. A restrição também envolve aproximadamente 1,2 milhão de brasileiros que solicitaram voluntariamente o bloqueio por meio da ferramenta de autoexclusão. Nesse caso, a decisão parte do próprio usuário.

Quem está impedido de apostar

Outro grupo incluído reúne cerca de 800 mil participantes da nova rodada do Desenrola. Para essas pessoas, o impedimento segue determinação do Governo e permanece durante seis meses. Com a soma dos três grupos, o número de usuários bloqueados ultrapassa 5 milhões.

A estratégia foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que defendeu ações para diminuir o incentivo às apostas. Segundo ele, o tratamento dado às bets deve seguir uma lógica semelhante à adotada para produtos como o cigarro. A proposta envolve ampliar as restrições e fortalecer a fiscalização.

Créditos: Comunicação / MDS

Fiscalização também atinge empresas

Além de restringir o acesso dos usuários, o Governo realizou operações contra empresas que atuam no mercado de apostas. Uma das investigações envolve uma plataforma que funcionava de maneira irregular. Outra alcança uma empresa autorizada, mas que teve suas atividades suspensas cautelarmente.

As ações contam com participação da Secretaria de Prêmios e Apostas e compartilhamento de informações entre órgãos públicos e autoridades policiais. As apurações investigam possíveis crimes relacionados à lavagem de dinheiro e à ocultação de patrimônio. O objetivo é verificar a regularidade das operações.

O Ministério da Fazenda também começou a divulgar documentos relacionados à autorização das empresas de apostas. Na primeira etapa, foram publicados materiais referentes a 80 das 85 empresas habilitadas. O conjunto reúne mais de 2 mil páginas de análises e pareceres técnicos.