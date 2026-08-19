O abono salarial de 2026 será destinado aos trabalhadores que cumprirem critérios relacionados ao ano-base de 2024. O benefício pode representar um reforço importante no orçamento. Porém, não basta ter trabalhado durante aquele período para garantir o pagamento.

Uma das exigências é ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2024. Os dias trabalhados não precisam ser consecutivos. Assim, períodos diferentes ao longo do ano podem ser somados para cumprir essa condição.

Quem pode ter direito ao abono

Também existe um limite de remuneração para participar do calendário de 2026. A média salarial recebida durante 2024 deve ter sido de até R$ 2.766 por mês. O valor considera a renda do trabalhador ao longo do ano-base.

Outro critério envolve o tempo de inscrição no PIS ou Pasep. O trabalhador precisa estar cadastrado há pelo menos cinco anos. A contagem considera a data do primeiro vínculo empregatício registrado.

Dados precisam estar corretos

O trabalhador também deve ter exercido atividade para um empregador que contribua para o PIS ou Pasep. A regra contempla empregados da iniciativa privada e servidores públicos. Portanto, o vínculo precisa estar dentro das condições previstas para o abono.

Além disso, as informações trabalhistas precisam ter sido enviadas corretamente pelo empregador. Dados registrados no eSocial têm papel importante nessa verificação. Eventuais erros ou omissões podem dificultar a identificação automática do direito ao benefício.

Por isso, cumprir os requisitos pessoais não significa necessariamente que o pagamento será liberado de forma imediata. O Governo utiliza os dados oficiais dos vínculos e das remunerações para conferir quem está apto. A regularidade das informações é parte fundamental do processo.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Valor depende do tempo trabalhado

O valor do abono salarial não é necessariamente igual para todos os beneficiários. O cálculo considera a quantidade de meses trabalhados durante 2024. Dessa forma, quem trabalhou apenas parte do ano recebe uma quantia proporcional ao período registrado.

Já quem permaneceu empregado durante os 12 meses de 2024 pode receber o valor máximo previsto. Em 2026, o teto do abono chega a R$ 1.621. Esse montante corresponde ao salário mínimo vigente no ano do pagamento.