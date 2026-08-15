Famílias inscritas no Bolsa Família precisam cumprir algumas condições para manter os pagamentos. As exigências envolvem cadastro, renda, educação e saúde. O descumprimento das regras pode provocar medidas que afetam o recebimento do benefício.

Por isso, os beneficiários devem acompanhar a situação cadastral e cumprir as obrigações previstas pelo programa. A atualização das informações é necessária quando houver mudanças na família. Também é importante evitar que o Cadastro Único permaneça desatualizado por longos períodos.

Renda e atualização do CadÚnico

A renda familiar é outro ponto analisado para a permanência no programa. A regra geral estabelece limite de até R$ 218 por pessoa. Algumas famílias que aumentaram a renda podem continuar recebendo pela chamada Regra de Proteção.

A frequência escolar também faz parte das condições exigidas pelo Bolsa Família. Crianças e adolescentes beneficiários precisam cumprir os percentuais mínimos determinados para cada faixa. A falta de acompanhamento pode gerar registros de descumprimento e afetar o benefício.

Vacinação e acompanhamento de saúde

As famílias com crianças precisam manter o calendário de vacinação atualizado. O acompanhamento faz parte das condicionalidades de saúde do programa. Por isso, a caderneta deve ser mantida em dia e apresentada quando houver solicitação.

Também é necessário cumprir o acompanhamento de saúde previsto para os integrantes da família. Essa exigência permite verificar se as condições estabelecidas pelo programa estão sendo observadas. O atendimento deve ser realizado nos períodos e locais indicados pela rede responsável.

Créditos: Divulgação MDS

O que acontece em caso de descumprimento

Quando houver gestante na família, o pré-natal também precisa ser realizado. O acompanhamento durante a gravidez integra as condicionalidades do Bolsa Família. A realização das consultas ajuda a manter o cumprimento das exigências relacionadas à saúde.

Não cumprir as regras pode gerar diferentes consequências para a família beneficiária. Dependendo da situação, o pagamento pode passar por advertência, bloqueio ou suspensão. Em casos específicos, também existe a possibilidade de cancelamento do benefício.