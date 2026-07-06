O goleiro belga Thibaut Courtois, um dos principais destaques do Real Madrid nas últimas temporadas, voltou a ser assunto, desta vez por um motivo fora das quatro linhas. O arqueiro está construindo uma luxuosa mansão em Boadilla del Monte, município localizado nos arredores de Madrid, que impressiona pelas dimensões e pela estrutura planejada.

A futura residência será erguida na exclusiva urbanização Las Lomas, conhecida por reunir imóveis de alto padrão e oferecer privacidade aos moradores. O projeto prevê aproximadamente 6.000 metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos, dentro de um terreno que ocupa cerca de 15.000 metros quadrados.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, a propriedade foi concebida para combinar arquitetura contemporânea, conforto e integração com a natureza. O espaço contará com um bosque particular, amplas áreas verdes e diversas piscinas, proporcionando um ambiente reservado para o goleiro e sua família.

A estrutura ainda incluirá um campo de futebol particular, quadras de tênis e pádel, pista para karts, academia completa, espaço infantil e uma ampla garagem destinada à coleção de veículos de luxo do atleta. O projeto tem como objetivo reunir lazer, esportes e comodidade em um único endereço.

Quando estiver concluída, a mansão será a residência oficial de Courtois, de sua esposa, a modelo Mishel Gerzig, e dos demais familiares. O imóvel reforça o padrão de luxo adotado por diversos atletas de elite que atuam no futebol europeu.

Dentro de campo, Courtois segue sendo uma das principais referências do Real Madrid e da Bélgica. Nesta noite, o goleiro encara a seleção dos Estados Unidos pela Copa do Mundo de 2026.

Com atuações decisivas e conquistas importantes ao longo dos últimos anos, o goleiro consolidou seu nome entre os melhores da posição e agora também chama atenção pelo grandioso investimento em seu novo lar na capital espanhola.