Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que pretendem trocar de celular devem tomar alguns cuidados antes de deixar o aparelho antigo. A orientação é cadastrar previamente um e-mail de recuperação na conta Gov.br. A medida pode facilitar a retomada do acesso aos serviços digitais.

E-mail ajuda na recuperação da conta

O Meu INSS, tanto pelo aplicativo quanto pelo site, utiliza a conta Gov.br para autenticar os usuários. Quem mantém a verificação em duas etapas ativada pode cadastrar um endereço de recuperação antes de perder, trocar ou ficar sem acesso ao celular.

Esse endereço possui uma função específica e não deve ser confundido com o e-mail principal informado na conta Gov.br. O recurso é utilizado exclusivamente durante o processo de recuperação da verificação em duas etapas. Por isso, o cadastro antecipado pode evitar dificuldades quando o aparelho não estiver mais disponível.

O que fazer antes de trocar o aparelho

A verificação em duas etapas acrescenta uma camada de segurança ao acesso à conta. Embora seja opcional em situações gerais, ela é necessária para determinados recursos da plataforma. Contas com nível Prata ou Ouro, por exemplo, podem exigir essa proteção em determinadas situações e serviços.

O cadastro do e-mail precisa ser realizado enquanto o usuário ainda consegue acessar normalmente a conta. Deixar essa configuração para depois da troca ou perda do celular pode dificultar a recuperação da verificação em duas etapas. A recomendação vale especialmente para quem depende do Meu INSS.

Créditos: Divulgação INSS

Esqueci apenas a senha. E agora?

Durante a recuperação, o cidadão deverá confirmar sua identidade por meio do reconhecimento facial. O procedimento funciona como uma etapa adicional de segurança. Assim, somente o titular da conta poderá concluir a recuperação e voltar a utilizar os serviços vinculados ao Gov.br.

Quando o problema envolve somente a senha da conta, existem diferentes alternativas de recuperação disponibilizadas pelo Gov.br. O cidadão pode utilizar recursos como reconhecimento facial, e-mail ou telefone celular. Outras opções também podem aparecer conforme as características da conta.