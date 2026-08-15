A Anvisa atualizou as diretrizes para o licenciamento sanitário de creches e pré-escolas em todo o Brasil. As novas regras foram estabelecidas por meio da RDC nº 1.035/2026, publicada em julho deste ano.

Essa mudança busca alinhar os requisitos exigidos aos padrões técnicos atuais, oferecendo maior flexibilidade na elaboração de projetos de Educação infantil. A medida facilita o trabalho de prefeituras e gestores municipais que buscam ampliar o número de vagas escolares.

O texto normativo também dialoga com as diretrizes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Isso acaba reforçando o suporte técnico oferecido aos municípios para a estruturação de unidades escolares.

Flexibilidade nos critérios de infraestrutura: Anvisa

A principal alteração da nova Resolução é o fim da exigência de uma área construída mínima por criança. Com isso, os projetos arquitetônicos ganham liberdade para serem adaptados às demandas específicas, necessidades locais e limitações geográficas de cada região brasileira.

Além da metragem, a norma deixa de estipular uma capacidade mínima de atendimento para as unidades de Educação infantil. Essas medidas visam possibilitar a implantação de unidades de menor porte, mantendo a proteção Sanitária necessária sem burocracias excessivas que travavam o planejamento público.

Mudanças nos ambientes e novos locais de uso

Outra novidade importante da RDC nº 1.035/2026 é a autorização para instalar creches e pré-escolas em pavimentos superiores dos edifícios. A proibição para o uso de subsolos foi mantida para garantir a segurança dos estudantes e o cumprimento de rigorosas normas técnicas.

A regulamentação também reduziu a lista de ambientes que precisavam ser obrigatoriamente incluídos nos projetos escolares. Espaços como enfermaria de observação, lavanderia., consultórios ou salas de costura deixam de ser exigência direta da Vigilância Sanitária para o licenciamento do imóvel.

A Anvisa explicou que a ideia é focar a atuação da vigilância nos riscos reais à saúde, deixando outros aspectos para normas educacionais específicas. A circulação interna das unidades também foi ajustada para seguir critérios modernos de acessibilidade, garantindo que os espaços sejam inclusivos.

Gestores municipais agora possuem um novo cenário para adequar suas unidades escolares às demandas da população infantil. Os novos projetos devem respeitar os requisitos de segurança e normas técnicas vigentes a partir da data de publicação da Resolução.