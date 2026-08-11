Depois de acertar a contratação de Bruno Guimarães, o Arsenal agora estuda a possibilidade de liberar dois brasileiros de seu elenco: Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. A dupla, que perdeu espaço no time inglês na última temporada, interessa a outras agremiações europeias e, por isso, pode acabar sendo negociada nesta janela de transferências.

Martinelli, segundo o portal talkSPORT, está na mira do Galatasaray, da Turquia. As partes, inclusive, já deram início às conversas para tratar do negócio. Mas os Gunners querem garantir a chegada de uma peça de reposição ao Emirates Stadium antes de dar um passo mais adiante.

Tendo isso em vista, o time londrino monitora alguns nomes no mercado. Kenan Yildiz, da Juventus, por exemplo, é um deles. Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, é outro. Já Iliman Ndiaye, do Everton, e o jovem Eli Júnior Kroupi, do Bournemouth, seria alternativas mais baratas.

Enquanto isso, Jesus entrou na lista de possíveis reforços do Napoli, da Itália. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o atacante já acenou positivamente para o andamento das conversas entre os clubes. O clube busca uma reposição para Romelu Lukaku, que está de saída para o Fenerbahçe e deixará uma lacuna no plantel.

Créditos: Instagram/Gabriel Jesus

Gabriel Jesus perdeu espaço no Arsenal

Não é de hoje que se fala em uma possível saída de Jesus dos Gunners. O atacante brasileiro tem convivido com problemas físicos e, por conta disso, acabou perdendo espaço no time comandado pelo técnico Mikel Arteta. Não por acaso, o clube foi atrás de Viktor Gyorkeres.

A princípio, o camisa 9 gostaria de continuar no plantel e reconquistar seu espaço. Contudo, uma saída parece ser a melhor opção para ambas as partes neste momento. Como ele entrou no último anos de contrato, os ingleses não devem exigir uma valor elevado para liberá-lo.

Um empréstimo com obrigação de compra ao fim da temporada é visto como uma possibilidade a ser discutida.