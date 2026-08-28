O Atlético Mineiro oficializou a renovação de contrato do atacante Riquelme. Joia de 17 anos da base alvinegra, com vínculo estendido até dezembro de 2029. Para quem acompanha o futebol brasileiro, a movimentação de jovens talentos é um ponto central na formação dos clubes.

No Grêmio, por sua vez, o atacante Cristian Olivera, de 24 anos, é negociado para um clube da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana. Este cenário de transferências movimenta o mercado da bola e redefine os elencos para as próximas temporadas.

Jovem promessa do Galo e seu histórico: Riquelme

Riquelme, que integra o Galo desde os 11 anos, é visto como um dos principais destaques das categorias de Base. Ele atua pelo sub-20 e já está inscrito na Copa Sul-Americana pelo time profissional do Atlético.

O atacante é convocado com frequência para a Seleção Brasileira Sub-17, onde foi protagonista na campanha do Campeonato Brasileiro da categoria em 2025. Na temporada passada, Riquelme marcou seis gols em 22 jogos na competição, mostrando seu potencial ofensivo.

Neste ano, ele balançou as redes na Copinha e se destacou com dois gols em uma goleada sobre a Argentina no Sul-Americano, disputado no Paraguai. O contrato de Riquelme prevê uma multa rescisória de € 100 milhões para clubes do exterior.

Olivera e a possível ida para a MLS

Cristian Olivera, atualmente emprestado ao Bahia até dezembro, não faz parte dos planos do Grêmio para a próxima temporada. O jogador uruguaio está em tratativas avançadas para retornar ao futebol dos Estados Unidos, onde já atuou.

O Clube da MLS interessado no atacante é o Columbus Crew, segundo apuração de Zero Hora. A negociação prevê um empréstimo por um ano, sem custos para a equipe norte-americana.

Antes de ser contratado pelo Grêmio Kike Olivera defendeu o Los Angeles FC nos Estados Unidos entre meados de 2023 e o final de 2024. O Grêmio recebeu uma proposta do Nacional-URU por Olivera, mas o acordo não avançou com a diretoria uruguaia.

O cenário do futebol Brasileiro segue dinâmico, com clubes investindo na base e buscando novas oportunidades de mercado. A movimentação de jovens talentos e atletas experientes é uma constante, moldando o futuro das equipes para os próximos anos.