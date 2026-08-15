O INSS emitiu um alerta sobre mensagens falsas enviadas por SMS a beneficiários. Os textos afirmam que o pagamento será interrompido por falta de Prova de Vida. O Instituto reforça que não utiliza esse tipo de abordagem para comunicar cortes.

Segundo o INSS, mensagens por SMS, WhatsApp ou e-mail com ameaça de suspensão de benefício não são canais usados pelo Instituto para esse tipo de aviso. A recomendação é não clicar em links recebidos por mensagens suspeitas. Também não devem ser fornecidos dados pessoais.

Mensagens falsas tentam enganar beneficiários

Atualmente, a Prova de Vida é realizada principalmente de maneira automática. O procedimento ocorre por meio do cruzamento de informações presentes em diferentes bases do Governo. Dessa forma, muitos beneficiários não precisam realizar nenhuma ação para comprovar que continuam vivos.

Quando a identificação automática não acontece, o beneficiário pode ser comunicado por canais oficiais. Uma das possibilidades é receber uma notificação do banco responsável pelo pagamento. O aviso pode aparecer no aplicativo da instituição financeira ou no próprio extrato bancário.

Governo pode enviar aviso pelo WhatsApp

Também existe a possibilidade de comunicação por WhatsApp diretamente pelo Governo do Brasil. Mesmo nesses casos, é importante diferenciar uma comunicação oficial de tentativas de fraude. O INSS não envia links por SMS ou WhatsApp para que o cidadão regularize a Prova de Vida.

O Instituto também não realiza ligações ou visitas à residência para solicitar informações pessoais ou pagamentos relacionados à comprovação. Por isso, pedidos de dinheiro, senhas ou dados bancários devem ser tratados como sinais de alerta. Nenhuma dessas exigências faz parte do procedimento.

Créditos: Tomaz Silva/Agência Brasil

Como consultar a situação da Prova de Vida

Quem estiver em dúvida pode verificar a situação diretamente pelo Meu INSS, disponível no aplicativo e no site oficial. Basta acessar o serviço chamado “Prova de Vida” para conferir se o procedimento está regular. Quando realizado, o sistema mostra a data da última comprovação.