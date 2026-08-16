O Banco Central atualizou os dados na terça-feira (11) e informou que existem R$ 5,12 bilhões em recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras. O levantamento considera os valores contabilizados até junho deste ano, revelando que uma parcela significativa desses montantes ainda permanece sem movimentação.

Do total disponível, R$ 3,77 bilhões pertencem a 22,66 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,36 bilhão refere-se a 2,1 milhões de empresas. O sistema permite consultar valores deixados para trás em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras, incluindo casos de falecidos.

O uso dos recursos pelo governo: dinheiro esquecido

A utilização de parte desses valores para viabilizar o programa Desenrola 2.0 foi anunciada pelo governo durante o início de maio. O programa foi criado especificamente voltado à renegociação de dívidas para auxiliar milhares de famílias a limparem seus nomes no mercado.

Posteriormente, cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos para o Fundo de Garantia de Operações para oferecer garantias ao sistema financeiro. O Tribunal de Contas da União apura agora o uso desses recursos, que não passaram pelo orçamento formal da União. A transferência contorna os limites de gastos públicos, que restringem o aumento das despesas a 2,5% acima da inflação anual.

Como realizar a consulta oficial

A única forma segura de verificar valores e solicitar a devolução é por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br oficial do Banco Central. O sistema exige uma chave PIX para que o resgate do dinheiro seja processado com sucesso pelas instituições.

Quem deseja consultar valores de pessoas falecidas deve atuar como inventariante, herdeiro, testamentário ou representante legal, preenchendo um termo de responsabilidade específico. Após a consulta, o usuário deve contatar as instituições financeiras indicadas para verificar os procedimentos necessários para o recebimento.

Em março, o saldo de recursos esquecidos totalizava R$ 10,6 bilhões, mas o valor recuou conforme transferências foram realizadas. O governo reservou 10% do saldo transferido ao Fundo público para cobrir eventuais pedidos de resgate dos correntistas originais.