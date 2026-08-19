O calendário do Bolsa Família de agosto começou nesta terça-feira, 18, e segue até o fim do mês. Nesta quinta-feira, 20, será a vez das famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 3. O benefício tem valor mínimo de R$ 600 por domicílio.

A ordem dos depósitos é definida pelo último dígito do NIS de cada beneficiário. Depois do pagamento para o final 1, em 18 de agosto, e do final 2, em 19 de agosto, o próximo grupo recebe nesta quinta-feira. A sequência continua até o final 0.

Pagamentos seguem o número do NIS

Os beneficiários com NIS terminado em 4 recebem em 21 de agosto, enquanto o final 5 será contemplado no dia 24. Na sequência, os finais 6, 7, 8 e 9 recebem entre os dias 25 e 28. O calendário termina em 31 de agosto, com o final 0.

Existe uma exceção para municípios que estejam em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Nesses casos, os pagamentos podem ser antecipados e unificados. Assim, todos os beneficiários dessas localidades podem receber no primeiro dia do calendário, independentemente do NIS.

Créditos: Divulgação Bolsa Família

Quem pode receber o benefício

A principal regra de acesso considera a renda mensal por pessoa da família. O limite estabelecido é de R$ 218 por integrante. Para verificar o enquadramento, é necessário somar os rendimentos dos moradores e dividir o total pelo número de pessoas.

Ter emprego formal ou atuar como Microempreendedor Individual (MEI) não impede automaticamente o recebimento. A família pode continuar no programa se permanecer dentro dos critérios de renda. Também é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação.

Entre as exigências estão a frequência escolar de crianças e adolescentes, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a manutenção das vacinas em dia. O cumprimento dessas condições faz parte das regras para permanência no programa.