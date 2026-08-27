O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a integrar o programa Contrata + Brasil, plataforma voltada à contratação de pequenos negócios pelo setor público. A adesão foi formalizada nesta segunda-feira (24), durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. A iniciativa envolve MEIs de todo o país.

A parceria pretende facilitar a contratação de Microempreendedores Individuais para serviços de manutenção e pequenos reparos. As atividades serão realizadas em Gerências Executivas e Agências da Previdência Social. Com a plataforma, o Instituto busca tornar os processos mais rápidos e ampliar a participação de fornecedores locais.

Como funciona o Contrata + Brasil

O programa permite que órgãos públicos publiquem demandas por determinados serviços ou produtos. Os MEIs cadastrados podem apresentar propostas com os preços cobrados para executar cada atividade. Depois do período destinado ao recebimento das ofertas, o órgão responsável seleciona a proposta considerada mais adequada.

Atualmente, aproximadamente 5,9 milhões de Microempreendedores Individuais podem participar das oportunidades disponibilizadas pela plataforma. A ferramenta foi criada para aproximar pequenos fornecedores das demandas da administração pública. A expectativa é facilitar o acesso desse grupo a contratos que antes poderiam ser mais difíceis de alcançar.

No caso do INSS, a utilização do sistema deverá atender necessidades de manutenção de suas unidades espalhadas pelo território nacional. A medida também busca melhorar a eficiência das contratações realizadas pela autarquia. A plataforma oferece ainda maior transparência ao processo de escolha dos fornecedores.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Regularidade previdenciária ganha importância

Para disputar as contratações, os MEIs precisam manter suas obrigações em dia. Isso inclui o pagamento das contribuições e o cumprimento dos compromissos previdenciários relacionados à atividade. A exigência reforça a importância da regularidade para quem pretende fornecer serviços ao poder público.

A participação no programa pode estimular pequenos empreendedores a manterem a situação cadastral e contributiva regularizada. Ao mesmo tempo, a administração pública amplia o acesso a fornecedores locais. A iniciativa cria uma conexão direta entre demandas de órgãos públicos e a capacidade de pequenos negócios.