O pagamento do Bolsa Família segue um cronograma definido pelo Governo e organizado conforme o último dígito do NIS. Por isso, a data de recebimento varia entre as famílias. Em determinadas situações, o crédito pode ser antecipado quando a data original coincide com um fim de semana ou feriado.

Como funciona o calendário do benefício

Os depósitos normalmente acontecem nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo a ordem estabelecida para cada final de NIS. Em agosto, os pagamentos começaram no dia 18 e continuam até 31. O valor médio recebido pelas famílias neste mês é de R$ 678,35.

Quando o dinheiro já foi disponibilizado, não é necessário esperar um dia útil para movimentar os recursos. O beneficiário pode consultar o saldo e realizar operações pelo Caixa Tem, inclusive durante sábados e domingos. Assim, o fim de semana não impede o uso do benefício.

Neste mês, o calendário começou com os beneficiários de NIS final 1, que receberam em 18 de agosto. Na sequência, foram contemplados os finais 2, 3 e 4, nos dias 19, 20 e 21. Depois, os pagamentos continuam entre os dias 24 e 28, conforme a numeração.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Confira as próximas datas de agosto

Quem possui NIS terminado em 5 recebe em 24 de agosto, enquanto o final 6 está previsto para o dia 25. Os beneficiários com final 7 recebem em 26 de agosto. Já o final 8 tem pagamento programado para 27 de agosto.

Na sequência, o depósito para NIS final 9 ocorre em 28 de agosto. O calendário será encerrado em 31 de agosto, quando recebem as famílias com NIS terminado em 0. A consulta do pagamento pode ser feita pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Há ainda uma regra específica para moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal. Nesses casos, o pagamento pode ser unificado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS. A situação deve ser conferida nos canais oficiais.