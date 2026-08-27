O Botafogo iniciou tratativas no mercado para contratar um novo atacante após a venda de Matheus Martins para o Dínamo Moscou. O atleta russo pagará ao time carioca € 7 milhões fixos (R$ 42 milhões), além de € 1 milhão (R$ 6 milhões) em bônus variáveis.

Matheus Martins foi o jogador que mais entrou em campo pela agremiação nesta temporada de 2026, acumulando 38 partidas oficiais. O atacante, que assinou vínculo com o time europeu até 2031, anotou seis gols e distribuiu uma assistência durante sua passagem.

A diretoria alvinegra também oficializou a saída de Caio Roque, conforme publicação registrada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo perdeu espaço no Grupo de trabalho comandado por Franclim Carvalho após atuar em seis confrontos pela equipe.

Reformulação nas opções para o ataque: Botafogo

Além da busca por um ponta-esquerda, a gestão planeja trazer reforços para a zaga e para a ponta-direita da equipe. O objetivo é qualificar as opções táticas para o restante do calendário competitivo após a perda do atacante negociado.

As conversas para preencher a vaga deixada no setor ofensivo seguem em ritmo acelerado nos bastidores do complexo de treinamento. A comissão técnica avalia nomes que possam manter o nível de entrega exigido pelos desafios da temporada.

Mudanças definitivas na ala esquerda

A rescisão de contrato com Caio Roque tornou-se inevitável com a recente chegada de Paulinho ao elenco. O setor já contava com a presença de atletas como Alex Telles e Marçal, tornando difícil a permanência do defensor nesta janela de transferências.

O jogador, revelado nas categorias de base do Flamengo. Passou por instituições como o Lommel SK e o Bahia antes de chegar ao alvinegro. Sua saída encerra um ciclo curto na organização, que busca agora definir o elenco final para os próximos compromissos oficiais de 2026.