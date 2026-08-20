Estudantes de graduação presencial das universidades estaduais da Bahia já podem se inscrever no Programa Mais Futuro. A iniciativa oferece auxílio financeiro para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O valor mensal pode chegar a R$ 800, conforme o perfil do beneficiário.

As inscrições começaram nesta terça-feira (18) e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do sistema oficial do programa. A iniciativa é administrada pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC). Entre as instituições contempladas estão universidades estaduais como Uefs e Uesb.

Veja quanto cada estudante pode receber

O programa possui diferentes modalidades de atendimento, definidas principalmente pela distância entre a residência do aluno e o campus universitário. No Perfil Básico, o estudante recebe R$ 400 por mês durante oito meses. Essa opção é destinada a quem mora a até 100 quilômetros da universidade.

Já o Perfil Moradia prevê pagamentos de R$ 800 mensais durante 12 meses. A modalidade atende estudantes que vivem a mais de 100 quilômetros do campus e precisaram mudar de residência para frequentar o curso. Também existe o Perfil Complementar, voltado a alunos que já recebem outros auxílios compatíveis.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Quem pode solicitar o auxílio?

Para participar, o estudante precisa cumprir critérios relacionados à renda familiar e à situação socioeconômica. A renda mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo, enquanto a renda total da família não pode ultrapassar três salários mínimos. Também é obrigatório ter o CadÚnico atualizado nos últimos dois anos.

Existem ainda restrições para participar do programa. O candidato não pode possuir vínculo empregatício, ter concluído outro curso de graduação ou receber bolsa-estágio concedida pelo poder público estadual. O cumprimento dessas condições será considerado durante a análise da inscrição.

O Mais Futuro busca oferecer suporte financeiro para que estudantes em situação de vulnerabilidade consigam permanecer na universidade. O benefício pode ajudar com despesas relacionadas à moradia e à rotina acadêmica. O pagamento, porém, depende do enquadramento nas regras estabelecidas pelo programa.

