Trabalhadores afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul já podem solicitar o Saque Calamidade do FGTS. A medida foi liberada para moradores de quatro municípios. O valor pode chegar a R$ 6.220 por conta vinculada, conforme o saldo disponível.

A autorização contempla trabalhadores residentes em Caseiros, Ilópolis, Minas do Leão e Taquari. Para ter acesso ao recurso, é necessário possuir saldo disponível na conta do FGTS. Também existe uma regra que impede novo saque pela mesma razão dentro de 12 meses.

Quem pode solicitar o dinheiro

O prazo para fazer a solicitação vai até 11 de novembro de 2026. O limite máximo é de R$ 6.220 por conta vinculada. Portanto, o valor efetivamente recebido dependerá do saldo existente no FGTS no momento do pedido.

A liberação é destinada a pessoas atingidas pelos eventos climáticos reconhecidos nos municípios incluídos na medida. O trabalhador precisa comprovar que atende às exigências estabelecidas. A Caixa realiza a análise dos documentos antes de autorizar o pagamento.

Não é necessário comparecer a uma agência da Caixa para solicitar o benefício. O procedimento pode ser realizado pelo aplicativo FGTS. Na plataforma, o trabalhador deve acessar a área de saques e procurar pela opção referente ao Saque Calamidade.

Créditos: ADRIANO MACHADO

Pedido pode ser feito pelo celular

Depois, é necessário selecionar o município correspondente e enviar imagens dos documentos solicitados. Entre eles estão um documento oficial de identificação e um comprovante de residência recente. As informações serão avaliadas pela Caixa antes da liberação do dinheiro.

Durante a solicitação, o trabalhador também pode indicar uma conta bancária para receber o valor aprovado. É possível escolher uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira. A transferência não tem cobrança de tarifa para o beneficiário.

Após o envio, a Caixa verifica os documentos e as condições para o saque. Se o pedido for aprovado, o dinheiro será depositado diretamente na conta indicada pelo trabalhador. O valor respeitará o limite de R$ 6.220 e o saldo disponível na conta vinculada.