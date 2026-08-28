Pessoas com deficiência que precisam utilizar vagas exclusivas de estacionamento em São Paulo podem solicitar o cartão especial pela internet. O documento permite identificar veículos autorizados a ocupar esses espaços. A medida também ajuda a organizar o uso das vagas reservadas.

Pedido pode começar pelo Poupatempo

O serviço digital está disponível para moradores de 317 municípios paulistas atendidos pelo Detran-SP. O interessado pode acessar o portal ou aplicativo do Poupatempo e procurar pela opção “Solicitar Cartão para Vaga Especial PCD”. Depois, o sistema direciona o usuário para a plataforma do Detran-SP.

Antes de fazer a solicitação, é importante conferir se o município está incluído na relação de cidades atendidas pelo Detran-SP. Nas localidades que não fazem parte da lista, o cidadão deve procurar o órgão municipal de trânsito. Outra alternativa é buscar atendimento na secretaria de mobilidade ou na prefeitura.

Para iniciar o procedimento pela internet, é necessário acessar a conta Gov.Br. Na plataforma do Detran-SP, o solicitante deverá preencher as informações solicitadas e anexar os documentos exigidos. Entre eles estão o atestado médico e um documento de identificação com CPF.

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Documentos e acompanhamento

A documentação necessária pode mudar conforme a situação da pessoa que está fazendo o pedido. Por isso, o próprio sistema apresenta as orientações correspondentes durante o preenchimento. O requerimento também pode ser realizado por outra pessoa, desde que exista uma procuração válida.

Depois de enviar os dados e arquivos, o cidadão consegue consultar o andamento do processo pela área logada do portal do Detran-SP. O serviço não tem cobrança de taxa para o solicitante. Segundo o órgão, o prazo previsto para a conclusão do pedido é de até quatro dias.

A solicitação digital reduz a necessidade de comparecer presencialmente a uma unidade de atendimento. O acesso pelo Poupatempo permite iniciar o processo de maneira remota e acompanhar a análise pela internet. Para quem reside em uma das cidades contempladas, o procedimento pode ser feito sem deslocamento.