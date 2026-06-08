O Bolsa Família é um dos mais famosos programas sociais presentes no Brasil. Por isso, todas as novidades e informações sobre o benefício merecem o máximo de atenção. Tanto é, que temos atualizações importantes aos beneficiários.

A Caixa Econômica Federal dará início, no dia 17 de junho, ao pagamento das parcelas do Bolsa Família referentes ao mês de junho de 2026. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Os depósitos seguirão um calendário escalonado, que se estende até 30 de junho, de acordo com o dígito final do NIS de cada família. O Bolsa Família atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O benefício é destinado a auxiliar no custeio de despesas essenciais para qualquer família brasileira, como alimentação, transporte, medicamentos e outras necessidades básicas.

Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, modelo adotado pelo Governo Federal para organizar a distribuição dos recursos em todo o país.

A exceção ocorre em dezembro, quando os depósitos costumam ser antecipados para facilitar o planejamento financeiro das famílias durante as festas de fim de ano.

Créditos: Agência Brasil

Calendário do Bolsa Família – Junho de 2026

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Quem está apto a receber o benefício?

Para ter direito ao Bolsa Família, a família deve atender aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. O principal requisito é possuir renda mensal por pessoa de até R$ 218.

O cálculo é feito somando-se toda a renda da família e dividindo o valor pelo número de moradores da residência. Caso o resultado fique dentro do limite exigido, a família poderá ser considerada apta a ingressar no programa.

Além da renda, é necessário cumprir algumas contrapartidas nas áreas de saúde e educação. Crianças e adolescentes devem estar matriculados e frequentar regularmente a escola.

Gestantes precisam realizar o acompanhamento pré-natal, enquanto a carteira de vacinação dos integrantes da família deve permanecer atualizada.

O programa garante um benefício mínimo de R$ 600 por família. Também existem pagamentos adicionais conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um acréscimo de R$ 150 por criança.

Há ainda um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e a crianças e adolescentes entre sete e 17 anos. Bebês de até seis meses também garantem um complemento de R$ 50 por integrante nessa faixa etária.

Quem deseja participar do Bolsa Família deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ferramenta utilizada para identificar e selecionar famílias de baixa renda aptas a receber benefícios sociais.