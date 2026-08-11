O mês de agosto terá pagamentos de dois programas sociais movimentados por meio da Caixa. O Bolsa Família começa a ser depositado no dia 18, enquanto o Pé-de-Meia inicia uma nova rodada em 24 de agosto. As datas seguem critérios diferentes.

Bolsa Família começa no dia 18

O calendário do Bolsa Família será liberado conforme o último dígito do NIS do beneficiário. Os pagamentos começam em 18 de agosto e seguem até o dia 31. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem.

Quem possui NIS final 1 recebe no dia 18, enquanto os beneficiários com finais 2, 3 e 4 recebem nos dias 19, 20 e 21. Os demais pagamentos ocorrem nos dias 24, 25, 26, 27, 28 e 31, conforme a sequência do NIS.

O valor mínimo do programa é de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição do grupo. Há acréscimo de R$ 150 para crianças de até seis anos e de R$ 50 para gestantes, jovens de 7 a 17 anos e bebês de até seis meses.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pé-de-Meia terá nova parcela

O Pé-de-Meia também terá depósitos em agosto para estudantes que cumpriram a frequência mínima exigida. A quinta parcela do Incentivo Frequência será paga entre 24 e 31 de agosto. O calendário considera o mês de nascimento do aluno.

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem no dia 24, enquanto março e abril recebem no dia 25. Depois, os depósitos seguem nos dias 26, 27 e 28, encerrando em 31 de agosto para estudantes nascidos em novembro e dezembro.

A parcela do Incentivo Frequência é de R$ 200 no ensino médio regular. Para receber, o estudante precisa estar matriculado na rede pública e manter frequência escolar mínima de 80%. Os recursos são depositados automaticamente em conta da Caixa aberta em nome do aluno.