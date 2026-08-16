Famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) podem utilizar o Caixa Tem como uma das formas de acesso ao Gás do Povo. O programa oferece a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para os beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos.

Como funciona o benefício

Após a seleção da família pelo MDS, o responsável familiar pode utilizar o vale-recarga em uma revenda credenciada próxima de sua residência. A gratuidade é aplicada diretamente no estabelecimento, durante a compra, por meio de uma validação eletrônica realizada pela unidade habilitada.

O benefício não exige intermediários para a retirada da recarga. O responsável deve comparecer a um ponto credenciado e apresentar uma das formas de identificação aceitas pelo programa, conforme as regras estabelecidas para a utilização do vale.

Formas de validar a recarga

Uma das alternativas é utilizar o cartão com chip do Bolsa Família, acompanhado da senha. Também é possível fazer a validação com cartão de débito de uma conta individual da CAIXA, incluindo modalidades como conta corrente, poupança, Conta CAIXA Fácil e Poupança CAIXA Tem.

Outra possibilidade é informar o CPF no estabelecimento. Nesse caso, o beneficiário precisa apresentar também o código de validação enviado ao celular cadastrado na CAIXA, permitindo a confirmação eletrônica do direito à recarga gratuita.

A modalidade é especialmente relevante para famílias que já movimentam benefícios ou recursos pelo Caixa Tem. No entanto, ter acesso ao aplicativo ou possuir uma conta na instituição não significa, por si só, que a pessoa esteja automaticamente incluída no programa.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atenção aos custos na retirada

A recarga do botijão é gratuita para as famílias contempladas, mas algumas situações podem gerar cobrança. Segundo a CAIXA, pode haver custo quando o beneficiário solicitar a entrega do botijão em casa.

Também é necessário observar a condição do vasilhame no momento da troca. Caso a família não disponibilize um botijão vazio para substituição, a revenda poderá cobrar pelo