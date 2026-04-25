Pesquisadores chineses estão explorando a construção de uma estufa na superfície lunar, parte dos esforços para viabilizar missões de longa duração no satélite natural da Terra. A proposta envolve a aplicação de tecnologias de construção adaptadas ao ambiente lunar, visando criar uma estrutura que proteja equipamentos, como robôs e veículos exploradores, das condições extremas do espaço.

De acordo com a Xinhua News Agency, essa estufa terá um papel fundamental em ajudar os sistemas a suportar as rigorosas condições da noite lunar, que dura cerca de 14 dias e pode atingir temperaturas próximas a -200 °C.

Além de proteger os equipamentos, a estufa funcionaria como um ambiente de suporte, permitindo que os dispositivos operem de forma mais eficaz durante os períodos mais severos do ciclo lunar. Essa iniciativa se torna cada vez mais relevante à medida que as missões lunares se tornam mais ambiciosas e prolongadas.

Avanços na exploração lunar

Os pesquisadores ressaltam a importância dessa construção diante dos recentes avanços na exploração lunar da China. As missões anteriores resultaram na coleta de amostras que trouxeram informações valiosas sobre a evolução e a composição geológica da Lua.

Um marco significativo foi a missão que trouxe material da face oculta da Lua pela primeira vez, permitindo a obtenção de dados inéditos sobre essa região ainda pouco explorada. Enquanto isso, a agência espacial dos Estados Unidos também está avançando em projetos lunares.

Em 2026, planeja lançar um dispositivo inovador para gerar incêndios controlados no solo lunar. Essa missão tem como objetivo queimar amostras de combustível sólido em um ambiente com gravidade muito menor que a da Terra. Sensores de alta precisão serão utilizados para registrar o comportamento das chamas, fornecendo dados práticos sobre a dinâmica do fogo em outro corpo celeste.