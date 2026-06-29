Na nossa rotina é necessário estarmos atentos até nas coisas mais simples ou podemos sofrer. Uma prova disso, vem do nosso lixo. Você sabia que colocado fora do horário, essa simples tarefa envolvendo os resíduos, pode nos render multa a partir de R$ 100? Saiba como e em quais locais isso pode acontecer.

Descartar o lixo na calçada antes do horário da coleta pode gerar uma multa elevada. Embora as regras variem de acordo com a legislação de cada município, deixar resíduos em vias públicas fora do horário permitido, sem o acondicionamento adequado ou acima do volume autorizado é considerado infração ambiental em diversas cidades brasileiras.

Dependendo da gravidade e da reincidência, as penalidades podem variar de valores modestos até R$ 100 mil. Na capital paranaense, uma lei em vigor desde 2004 estabelece punições para quem realiza o descarte irregular de resíduos. As multas começam em R$ 100,06, mas podem aumentar conforme a quantidade de lixo descartada ou em caso de reincidência.

Créditos: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Qual a orientação para os moradores

A Prefeitura de Curitiba orienta que os moradores coloquem o lixo na calçada cerca de uma hora antes da passagem do caminhão da coleta, reduzindo o risco de espalhamento dos resíduos e de problemas para a limpeza urbana.

Entre 2013 e 2015, o município aplicou 153 multas que, juntas, somaram aproximadamente R$ 268 mil. A maior parte das autuações foi direcionada a empresas e condomínios.

Outro ponto importante é o limite de geração de resíduos. Quem produz mais de 600 litros de lixo por semana, seja em residências, condomínios ou estabelecimentos comerciais, precisa pagar uma taxa adicional ao município ou contratar um serviço particular de coleta.

São Paulo aplica multas de até R$ 25 mil

Na cidade de São Paulo, o descarte irregular também é alvo de fiscalização intensa. Entre janeiro de 2021 e maio deste ano, a Secretaria Municipal das Subprefeituras registrou 4.406 autuações, o equivalente a uma média de 108 multas por mês.

As infrações incluem desde o abandono de lixo em calçadas até o despejo de entulho em áreas de preservação ambiental. As multas começam em R$ 1.500 para infrações de menor porte e podem chegar a R$ 25 mil nos casos mais graves, como o descarte de grandes volumes de resíduos, entulho ou lixo hospitalar.

Dependendo da situação, a prática também pode ser enquadrada como crime ambiental, sujeito às penalidades previstas na legislação, incluindo responsabilização criminal.

Para incentivar o descarte correto, a capital paulista disponibiliza 120 ecopontos gratuitos. Cada pessoa pode levar até 1 metro cúbico de resíduos por viagem, limite criado para impedir que empresas utilizem o serviço destinado à população. Nos locais, é possível descartar entulho de pequenas obras, restos de poda, móveis usados e materiais recicláveis.