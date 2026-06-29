Muitas cidades do Brasil estão enfrentando um período de frio intenso. Isso provoca uma atenção especial na população em condição de vulnerabilidade. Sobre o tema, o CRAS está distribuindo cobertores para os beneficiários do Bolsa Família, em uma cidade do Brasil.

Trata-se da Prefeitura de Itaporã, que por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveu na última quinta-feira (25) uma reunião com beneficiários do Programa Bolsa Família para esclarecer as condicionalidades exigidas pelo Governo Federal.

Mesmo com o frio intenso, o encontro contou com ampla participação da população e reuniu representantes das áreas de Assistência Social, Educação e Saúde.

Durante o evento, foram reforçadas as principais exigências para que as famílias continuem recebendo o benefício. Na área da Educação, é obrigatória a frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos e de 75% para estudantes entre 6 e 21 anos incompletos.

Na Saúde, os beneficiários devem manter a vacinação em dia, realizar o acompanhamento de peso e altura das crianças menores de 7 anos e cumprir o pré-natal no caso das gestantes. Também foi destacada a importância de manter o Cadastro Único sempre atualizado.

A reunião contou com a presença do prefeito Tiago Carbonaro, da primeira-dama Gabrielly Gonélla Carbonaro, do presidente da Câmara Municipal, Flávio Godoy, da gerente de Assistência Social, Marlei dos Santos, da coordenadora do Programa Bolsa Família, Adrielle Borégio, além de vereadores e outras autoridades municipais.

Créditos: Agência/Brasil

Cobertores distribuídos na parte final do encontro

Ao final do encontro, os participantes receberam cobertores distribuídos pela Campanha do Agasalho do CRAS. Durante a ação, a administração municipal reforçou o compromisso de oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, destacou que encontros como esse são fundamentais para orientar os beneficiários, garantir o cumprimento das regras do programa e evitar a suspensão do Bolsa Família.