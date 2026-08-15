Apontado como alvo do Palmeiras no mercado da bola, o centroavante Carlos Vinícius ganha R$ 900 mil no Grêmio. Embora seja um valor elevado para os padrões do time gaúcho, para a realidade do Verdão são cifras consideradas baixas para suas estrelas. Vitor Roque é um belo exemplo.

Com vencimentos de R$ 2 milhões mensais, o Tigrinho ocupa o topo da folha de pagamentos do clube paulista. Do atual elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira, só Andreas Pereira, com R$ 2,2 milhões, tem salário maior – o meio-campista é o jogador mais bem pago da história alviverde.

Projetando uma transferência do Tricolor para o Palestra, é provável que Carlos desembarcaria no Nubank Parque ganhando bem mais do que atualmente. De toda maneira, chama atenção a distância salarial entre os camisas 9. O palmeirense fatura mais que o dobro do colega de profissão.

Voltando de lesão, Roque ainda não conseguiu recuperar o ritmo que o fez ser um dos principais nomes da equipe palesstrina e tem sido questionado pela torcida. Quem sabe, Carlos não seja a solução para os problemas que Verde tem enfrentado no ataque no recorte mais recente da temporada – uma solução bem mais barata, diga-se de passagem.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras monitora Carlos Vinícius

De acordo com o jornalista Juan Pablo Méndez, o Palmeiras está monitorando a situação de Carlos no Grêmio. O atacante tem contrato só até dezembro e, até o momento, não chegou a um consenso com a diretoria tricolor para a renovação.

Os R$ 900 mil mensais são considerados elevados para a folha gremista. A ideia da atual administração é adotar uma política de gastos mais baixa nos próximos anos e esse fator financeiro tem influenciado nas conversas entre as partes.

Apesar da presença do Verdão, quem parece mais perto de fechar com o artilheiro é o Cruz Azul, do México. Times da Arábia Saudita e dos Estados Unidos também demonstraram interesse.