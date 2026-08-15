O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode enfrentar um gasto anual de até R$ 189,03 milhões em auxílios por incapacidade temporária. Esse montante seria destinado a entregadores do iFood que sofrem acidentes durante o Trabalho, conforme cálculos de Leonardo Rolim.

Ele é consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e ex-presidente do INSS, tendo seus dados divulgados primeiramente pela Folha de S.Paulo. Essa estimativa de despesa surge após uma liminar da 2ª Vara do Trabalho de Salvador.

A decisão, de abrangência Nacional, veio de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o iFood. A seguradora MetLife e o próprio INSS analisam minuciosamente os documentos necessários para a concessão de benefícios previdenciários aos seus respectivos segurados.

O que a liminar estabelece e o impacto no INSS

A liminar não concede automaticamente o auxílio-doença aos entregadores, mas sim libera o processo de análise dos pedidos. A juíza Carla Teresa Baltazar determinou que o iFood e a MetLife devem preservar e fornecer dados importantes.

Estes incluem rotas, conexão, remuneração e histórico de sinistros, além de não impedir a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O INSS, por sua vez, deve receber, registrar e analisar todos os pedidos de auxílio.

A decisão impede recusas automáticas por falta de CAT, ausência de vínculo formal ou classificação do entregador como “parceiro” ou autônomo. A concessão do benefício ainda depende de perícia médica e comprovação de que o entregador é segurado da Previdência Social. Algo que muda a interpretação do valor de R$ 189,03 milhões.

A metodologia por trás do cálculo de Rolim

O cálculo de Leonardo Rolim considerou a base de cerca de 600 mil entregadores ativos do iFood, informação presente na ação do MPT. Sobre essa população, o consultor aplicou um índice de acidentalidade e o valor de um salário mínimo para um afastamento de três meses.

Rolim estimou o índice de acidentes entre 25% e 65,7% dos entregadores, com base em pesquisas citadas na ação. Trabalhando com a média de 45,4% e diluindo esse valor desde 2019. Ele chegou a uma média de aproximadamente 6,5% de acidentados por ano.

Desse percentual resultou a estimativa anual de R$ 189,03 milhões. O custo estimado cairia para R$ 8 milhões ao considerarmos a projeção mais conservadora de 1.600 acidentes anuais da MetLife.

Carência e outras considerações previdenciárias

O ex-presidente do INSS e ex-secretário de Previdência concorda com a tese do MPT de que o iFood deveria recolher contribuições previdenciárias. No entanto, Rolim aponta falhas na condução da discussão, especialmente em relação à carência.

Muitos benefícios da Previdência Social exigem um tempo mínimo de contribuição antes de serem concedidos. Em sua avaliação, a Justiça deveria conceder o direito ao benefício, mas apenas se o entregador comprovar um período mínimo de Trabalho.

Ele sugere que a comprovação seja de mais de nove meses, ou até um ano, a depender do caso, exercendo essa atividade. Esta ressalva técnica busca alinhar a decisão judicial com as regras estabelecidas pela Lei previdenciária.