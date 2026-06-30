Nos dias atuais precisamos estar atentos aos mais diversos golpes que existem por aí. Infelizmente esse é um mal que não se restringe a determinados meios, atualmente os golpistas atuam das mais diversas formas, entre elas está o Ibama, que pode render uma enorme dor de cabeça no seu nome.

Tanto é, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu um alerta a cidadãos, empresas e órgãos públicos sobre a circulação de documentos falsificados que utilizam de forma indevida o nome da autarquia, sua logomarca, identidade visual e até supostas assinaturas de servidores.

Créditos: Arquivo/Agência Brasil

Como funciona esse golpe na prática

Os documentos fraudulentos podem se apresentar como comunicações oficiais, incluindo notificações, autorizações, licenças, certidões, pareceres e ofícios.

Em alguns casos, os responsáveis tentam obter vantagens ilícitas, induzir vítimas a realizar pagamentos ou conferir aparência de legalidade a atividades e empreendimentos.

O Ibama reforça que toda documentação emitida pelo órgão deve ser conferida por meio dos canais institucionais e dos sistemas oficiais do governo federal.

Caso haja qualquer dúvida sobre a autenticidade de um documento, a orientação é entrar em contato diretamente com o Instituto pelos canais de atendimento disponíveis em seu portal oficial.

A autarquia também destaca que o uso de documentos falsos é crime e pode resultar na adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Além disso, orienta que qualquer suspeita de fraude seja comunicada às autoridades competentes para investigação.