A Índia não irá participar da Copa da ASEAN da FIFA, que será realizada entre o fim de setembro e o começo de outubro, na Malásia e Singapura. E o motivo, segundo o presidente da Federação Indiana de Futebol (AIFF), Kalyan Chaubey, é o amistoso com a Seleção Brasileira.

“Não podemos participar da Copa da ASEAN devido a compromissos com a Confederação Brasileira de Futebol. Há também questões profissionais envolvidas. Informamos a FIFA e seus dirigentes para que compreendam os motivos que nos levaram a tomar essa decisão”, disse Chaubey.

Ainda de acordo com o dirigente, o selecionado indiano enfrentou Singapura e Malásia, que seriam dois de seus adversários na fase de grupos do torneio, quatro vezes nos últimos anos. “Poderá ter outra oportunidade de enfrentá-las novamente”, acrescentou, justificando a ausência.

Para os indianos, são raras as oportunidades que surgem para enfrentar o Brasil. Jogos como o que acontecerá em breve não são apenas amistosos, mas eventos com potencial de impulsionar o movimento esportivo em todo o país. Fora o fato de que os indianos são apaixonados pela Seleção.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Índia e Seleção Brasileira se enfrentam em outubro

O amistoso entre os selecionados indiano e brasileiro está marcado para o dia 3 de outubro, em Calcutá. Ou seja, acontecerá enquanto a competição estará acontecendo, o que obriga a federação indiana a escolher entre o jogo ou a disputa valendo taça.

Antes de encarar o adversário asiático, os comandados de Carlo Ancelotti farão dois amistosos contra a Austrália: um no dia 25 de setembro, em Townsville, e o outro no dia 29, em Brisbane.

Para novembro, a CBF estuda a possibilidade de disputar um certame em Singapura, fechando o calendário no ano da Copa do Mundo. Responsável pela organização, o Japão também convidou o Paraguai para participar do evento.