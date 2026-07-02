Neymar está com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. Mas, uma notícia aqui do Brasil chama atenção, envolvendo uma joia do Atlético-MG, de contrato fechado com um parceiro do camisa 10 de Santos e Brasil.

Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Atlético-MG, o atacante Gabriel Veneno, de 16 anos, passou a ser agenciado pela Gol International, empresa comandada pelo empresário israelense Pini Zahavi.

O jovem, que frequentemente desperta interesse de clubes europeus, tem contrato com o Galo até julho de 2028 e passa a integrar um grupo de atletas gerenciado por um dos agentes mais influentes do futebol mundial.

Nas redes sociais, a Gol International celebrou a chegada do jogador e destacou seu potencial. A agência afirmou que Gabriel Veneno é um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro e ressaltou que o objetivo da parceria é desenvolver sua carreira a longo prazo, com foco na consolidação no futebol profissional e em uma futura trajetória internacional.

Pela legislação, o atacante só poderá se transferir para um clube europeu a partir de julho de 2027, quando completar 18 anos. Pini Zahavi é conhecido por representar grandes nomes do futebol internacional.

⚠️ O atacante Gabriel Veneno, de apenas 16 anos, deu um importante passo rumo ao futebol europeu ao passar a ser agenciado por Pini Zahavi, um dos empresários mais influentes do mundo, responsável pelas carreiras de Neymar e Robert Lewandowski. A informação foi divulgada por… pic.twitter.com/VLmqXObvGj — CANAL BICA GALO (@canalbicagalo) June 29, 2026

Empresário trabalha com nomes de peso do futebol mundial

Inclusive foi intermediado na transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017, na negociação mais cara da história do futebol. O empresário também trabalha com atletas como Robert Lewandowski, Jonathan Tah e Leroy Sané.

Natural de Ilhéus, na Bahia, Gabriel Veneno iniciou a carreira em escolinhas da região antes de ser descoberto pelo Atlético-MG durante a Copa Dois de Julho, em 2023.

Desde então, tornou-se um dos principais destaques da base alvinegra e presença constante nas convocações das categorias inferiores da Seleção Brasileira.

Em 2026, soma cinco gols e duas assistências em 14 partidas pelo time sub-17, além de ter participado da campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil da categoria.

O apelido “Veneno” surgiu ainda na infância, após um episódio marcante. Aos três anos, o atacante foi picado por uma cobra enquanto brincava na casa da avó, no interior da Bahia.

O acidente exigiu a amputação de parte do dedo anelar da mão direita e, anos depois, durante um torneio de base, um dirigente passou a chamá-lo de “Veneno”, apelido que o acompanha até hoje.