Olhando para o futuro, o PSG tem observado atentamente mais uma promessa revelada nas categorias de base do Palmeiras. Enquanto isso, o Manchester United parece ter batido o martelo e definido a situação de Marcus Rashford, que está de volta ao clube após o período de empréstimo no Barcelona na temporada passada.

Conforme noticiou o jornalista Rafael Oliva, do portal Itatiaia Esporte, o atual bicampeão europeu monitora de perto o volante Luis Pacheco, de 18 anos. Um olheiro do time francês foi enviado para acompanhar o garoto na partida do Verdão contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira (12), no Nubank Parque, pela Copa Libertadores.

O jovem meio-campista foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas não chegou a ser acionado pelo técnico Abel Ferreira. Ainda que ele não tenha entrado em campo, a agremiação parisiense continuará o trabalho de observação para decidir se apresentará ou não uma oferta ao Palestra.

Já no United, a novidade é a integração de Rashford ao elenco, o que indica que o atacante faz parte dos planos do técnico Michael Carrick para a temporada que está prestes a começar. Havia uma grande dúvida a respeito da permanência do inglês no Old Trafford após o empréstimo ao Barça, mas, pelo visto, uma nova saída não irá acontecer.

Créditos: Instagram/Rashford

Carrick conta com Rashford no United

Questionado sobre o atleta recentemente, o treinador dos Red Devils afirmou: “Ele é nosso jogador. Voltou muito bem. Ele nos oferece algo um pouco diferente”. Carrick destacou que conhece Marcus há bastante tempo e que ele voltou aos treinos “em bom estado de espírito”.

A temporada do United começa oficialmente no dia 22 de agosto, contra o Hull City, pela Premier League, às 8h30 (de Brasília). Até lá, Carrick terá mais um amistoso de pré-temporada para avaliar o plantel e definir o espaço que Rashford ocupará no time.