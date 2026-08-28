Abrir um MEI não significa perder automaticamente o Bolsa Família. A formalização do trabalhador gera um CNPJ, mas o benefício é analisado conforme a renda familiar por pessoa. Por isso, o simples registro da empresa não determina o cancelamento do pagamento.

Para avaliar a permanência no programa, o Governo considera a renda mensal per capita da família. O cálculo é feito a partir dos rendimentos dos integrantes e da quantidade de pessoas que vivem no mesmo domicílio. O faturamento bruto do negócio não é usado isoladamente.

Renda do MEI é considerada no cálculo

No caso do microempreendedor, é necessário considerar o rendimento obtido com a atividade após os gastos relacionados ao funcionamento do negócio. Despesas necessárias para manter a empresa devem ser levadas em conta na apuração. O valor informado ao CadÚnico precisa refletir a situação financeira real da família.

Em 2026, famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa podem permanecer dentro do limite de entrada para receber o benefício integral. Assim, uma família com seis integrantes e rendimento líquido de R$ 1.200 do MEI, por exemplo, teria renda per capita de R$ 200. Nesse cenário, o valor estaria abaixo do limite estabelecido.

Créditos: Lyon Santos / MDS

O que acontece se a renda aumentar?

Quando a renda familiar cresce, o Bolsa Família não necessariamente é interrompido de imediato. A Regra de Proteção permite que determinadas famílias continuem recebendo parte do benefício durante um período de transição. O objetivo é acompanhar o aumento da renda sem uma retirada repentina do pagamento.

Para famílias enquadradas nessa regra, a renda por integrante pode ficar acima de R$ 218 e chegar a até R$ 706, correspondente a meio salário mínimo. Nessa situação, o beneficiário pode receber 50% do valor do Bolsa Família por até 18 meses. Caso a renda ultrapasse esse limite, o pagamento pode ser encerrado.