Estudantes inscritos no Pé-de-Meia já podem verificar as informações referentes à parcela de agosto de 2026. O incentivo de R$ 200 busca apoiar a permanência de jovens no ensino médio público. A consulta antecipada permite identificar possíveis pendências antes do pagamento.

O status da parcela pode ser acompanhado por diferentes canais digitais oficiais. Entre as opções estão o Caixa Tem, o portal do Ministério da Educação e o aplicativo Benefícios Sociais CAIXA. Cada plataforma apresenta informações específicas sobre o benefício.

Onde consultar o benefício

No portal do MEC, o estudante acessa os dados utilizando a conta Gov.br e o CPF. A ferramenta permite consultar o histórico de participação e verificar possíveis alertas relacionados à frequência escolar. Já o Caixa Tem funciona como a conta digital usada para receber o dinheiro.

Caso os R$ 200 ainda não apareçam no saldo, isso não significa necessariamente que exista um problema. O aplicativo pode informar que o pagamento está em processamento. A situação pode mudar conforme o cronograma de liberação dos recursos.

Créditos: Raphael Ribeiro / BCB

Pagamento começa em agosto

O calendário da parcela de agosto está previsto para ocorrer entre 24 e 31 de agosto. As datas são organizadas de acordo com o mês de nascimento de cada estudante. A divisão busca distribuir os pagamentos e evitar concentração de acessos aos sistemas digitais.

Para receber o incentivo, o aluno precisa cumprir os critérios estabelecidos pelo programa. Um dos principais é manter frequência escolar mínima de 80%. Os dados de presença são enviados pelas instituições de ensino e utilizados na análise da elegibilidade.

Além da frequência, é importante manter as informações cadastrais atualizadas. Erros ou divergências nos dados enviados pela escola podem atrasar ou impedir a liberação da parcela. Quando isso acontecer, o estudante deve procurar a secretaria da instituição para solicitar a correção.