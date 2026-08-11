Um segurado que teve o auxílio por incapacidade temporária negado pelo INSS ganhou uma nova oportunidade de ter o pedido analisado. O Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) identificou falhas no procedimento adotado pela autarquia.

A decisão determinou que o processo volte ao INSS para a realização das etapas necessárias. Entre elas está a perícia médica, que deverá avaliar se a condição de saúde apresentada realmente impede o segurado de exercer suas atividades profissionais.

Entenda por que o benefício foi negado

O trabalhador havia solicitado o benefício e entregado documentos médicos para comprovar sua situação. Entretanto, durante a análise administrativa, apareceu no sistema a informação de que ele estaria recluso, o que interferiu no andamento do pedido.

Com base nesse registro, o INSS encerrou o processo sem realizar a avaliação médico-pericial. O benefício acabou sendo negado sob o argumento de que não havia comprovação de incapacidade para o trabalho, segundo os dados considerados na análise.

O segurado contestou a decisão e informou que a informação sobre sua suposta reclusão estava equivocada. Ele então pediu que o processo fosse reavaliado e que as condições para a concessão do benefício fossem verificadas corretamente.

Créditos: Tomaz Silva/Agência Brasil

CRPS determina nova análise do pedido

Ao examinar o recurso, o CRPS entendeu que houve um problema no procedimento administrativo. O colegiado considerou que, diante da existência de documentação médica, não seria adequado concluir pela ausência de incapacidade sem a realização da avaliação prevista.

Por isso, o Conselho determinou a correção do motivo utilizado para o indeferimento. O processo deverá retornar ao INSS para prosseguir com a análise, incluindo o agendamento da perícia médica do segurado.

A decisão, porém, não significa que o auxílio será concedido automaticamente. O CRPS apenas garantiu que o pedido seja examinado novamente, cabendo ao INSS verificar os demais critérios exigidos pela legislação.