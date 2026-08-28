O mercado de transferências do Real Madrid ganhou agitação com o acerto para a chegada de Oscar Naasei. O jovem zagueiro ghanês de 21 anos reforça o elenco com contrato de longo prazo.

A transação junto ao Granada custou € 2 milhões aos cofres espanhóis. Inicialmente, o jogador integrará o Real Madrid Castilla, equipe que serve de transição para o plantel principal.

Monitoramento no mercado francês: Real Madrid

Além da defesa, a diretoria merengue observa o meio-campista Manu Koné, atleta da Roma. O jogador de 25 anos está no radar de Juni Calafat, que acompanha seus jogos de perto.

O departamento de observação do clube espanhol assistiu a atuações de Koné presencialmente para avaliar seu desempenho. Sua contratação depende, contudo, da saída de algum nome no atual elenco profissional.

Estrutura de um gigante espanhol

O Real Madrid Club de Fútbol é uma das agremiações mais tradicionais do esporte mundial. Com sede na capital da Espanha, o clube mantém uma estrutura robusta para revelar e contratar talentos.

A política de buscar jovens promessas como Naasei alterna com o interesse em nomes consolidados no futebol europeu. Esse equilíbrio ajuda a manter a competitividade do elenco em diversas temporadas consecutivas de sucesso.

A contratação de talentos emergentes reflete a estratégia do clube em antecipar movimentos de mercado. A equipe merengue busca constantemente renovar posições para enfrentar os desafios das competições que disputa.

A decisão final sobre o meio-campo da Roma ainda aguarda definições internas sobre o futuro do grupo atual. O trabalho de análise segue rigoroso até a abertura definitiva de uma janela de transferências.