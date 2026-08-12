Luis Zubeldía enfrenta um momento crítico no Fluminense após a equipe completar uma sequência de oito partidas sem vitórias no ano. A diretoria avalia o desempenho do treinador com cautela, mas uma eliminação na Libertadores deve selar sua saída do clube carioca.

O rompimento contratual do argentino exigiria o pagamento de uma multa rescisória no valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões) aos cofres tricolores. Essa quantia pesa na decisão dos dirigentes enquanto buscam soluções imediatas para a instabilidade técnica que o time atravessa atualmente.

O suporte das lideranças do elenco: Fluminense

O respaldo dos jogadores é um dos pilares que mantêm o comandante no posto após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Thiago Silva, capitão da equipe, é um dos principais defensores da continuidade do trabalho do treinador argentino nesta temporada.

A relação entre atletas e comissão técnica permanece cordial e positiva apesar dos resultados negativos recentes em campo. Os próprios jogadores reconhecem que possuem responsabilidade na queda de produção. E acreditam em uma recuperação efetiva sem necessidade de uma mudança no comando.

Desafios imediatos antes da decisão continental

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 16h30, para enfrentar o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O confronto deve ser disputado com uma formação reserva, mantendo a estratégia adotada pela comissão técnica no jogo passado contra o Botafogo.

Após o compromisso nacional, o foco total do clube se volta para a viagem até a Argentina nesta semana. O Fluminense precisa de uma vitória ou classificação contra o Independiente Rivadavia. Em Mendoza, para assegurar a permanência da comissão técnica pelos próximos meses.

A cúpula do futebol tricolor debate diariamente o cenário e monitora os bastidores em conjunto com o grupo de jogadores. O desfecho da temporada dependerá diretamente do comportamento do time no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.