O Santos avalia a saída de Robinho Jr, e durante esta janela de transferências do mercado esportivo. O jogador acumula poucas oportunidades sob o comando de Cuca, que assumiu a equipe em março.

Desde a chegada do treinador, o atleta participou de apenas cinco partidas e não iniciou nenhum jogo como titular. A diretoria busca um destino para o Menino da Vila ainda nesta temporada.

Possíveis destinos para o atleta: Santos

O Genoa, da Itália, realizou uma sondagem oficial pelo atacante, mas ainda não enviou uma proposta formal ao clube. Clubes brasileiros também demonstraram interesse inicial em contratar o jogador nos últimos meses.

O Atlético-MG aparece como uma das equipes que buscam informações sobre a situação do jovem talento. Paulo Bracks, figura importante no clube mineiro, aprecia o estilo de futebol apresentado por Robinho Jr.

A direção santista e os representantes do atleta consideram o empréstimo com opção de compra como o formato ideal. Esse modelo permite que o jogador ganhe experiência em outro clube com possibilidade de negociação futura.

Enquanto o Santos resolve a situação de seu atleta, o Grêmio também trabalha intensamente para vender Gabriel Mec nesta janela. O staff do jovem gremista está na Europa para tratar dos detalhes do negócio.

Disputa internacional por Gabriel Mec

O Besiktas, da Turquia, entrou oficialmente na disputa para contratar a joia do Grêmio nos próximos dias. A diretoria turca promete oficializar uma proposta em breve para tentar concretizar a transferência desejada.

O clube turco se junta ao Galatasaray, que também monitora de perto a situação do jovem promissor. O Grêmio busca agilizar os trâmites para concluir a venda ainda neste período de transferências aberto.