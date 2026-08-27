O Santos oficializou a extensão do vínculo com a promessa Vinicius Fabri até julho de 2031. Enquanto o Grêmio declinou duas ofertas de R$ 18 milhões.

A movimentação no Peixe visa blindar o talento da Base, ao passo que o Tricolor mantém uma diretriz rigorosa contra casas de apostas. Vinicius Fabri, aos 18 anos, consolidou seu nome como uma das principais revelações do sub-20 santista após trajetória iniciada no sub-11.

O meio-campista já acumula convocações para a Seleção Brasileira. E fez sua estreia no profissional durante um amistoso contra o União São João neste ano. O gerente de Futebol de Base, Elano ressaltou que a estratégia do clube envolve atingir métricas ofensivas rigorosas para entregar jogadores evoluídos ao elenco principal.

Esse processo de formação busca criar um DNA que facilite a transição gradual dos atletas entre a Base e as competições profissionais do calendário Brasileiro.

Decisão financeira no Tricolor: Santos

O Grêmio optou por abrir mão de R$ 18 milhões da Energiabet, mesmo em um período marcado por crise financeira e necessidade de pagamentos envolvendo atletas e empresários.

A ausência de um patrocinador master no uniforme Tricolor reflete um veto imposto pela diretoria a empresas do setor de apostas esportivas. Problemas contratuais enfrentados em anos anteriores motivaram essa política comercial, que prioriza a segurança institucional em detrimento de receitas expressivas.

A Energiabet chegou a ocupar o espaço principal da camisa gremista em partidas pontuais de 2025, mas as novas propostas não foram aceitas pelo conselho administrativo do clube gaúcho.

Momento de pressão Esportiva

A tensão nos bastidores acompanha uma fase Esportiva delicada para o elenco, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Tricolor foca agora na disputa da Copa do Brasil onde encara o Internacional nesta quinta-feira (27), às 20h, pelo primeiro jogo das quartas de final.

A sequência decisiva inclui um duelo contra a Chapecoense no próximo domingo (30), antes do reencontro com o rival em 3 de setembro. Essas decisões definirão o futuro da temporada enquanto o Clube tenta equilibrar o orçamento sem o aporte do patrocínio master de 2026.