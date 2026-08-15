O calendário do Bolsa Família de agosto começa nesta terça-feira (18) e segue até o dia 31. Os depósitos serão liberados conforme o último número do NIS de cada beneficiário. Ao todo, dez grupos terão datas específicas para receber a parcela.

Quem possui NIS final 1 recebe no dia 18, enquanto os finais 2, 3 e 4 serão contemplados nos dias 19, 20 e 21. Os pagamentos para finais 5, 6, 7 e 8 ocorrem entre os dias 24 e 27. O final 9 recebe no dia 28 e o 0, em 31 de agosto.

Valor varia conforme a composição familiar

O benefício tem pagamento mínimo de R$ 600 por família, mas o valor pode aumentar conforme os integrantes cadastrados. Crianças de até seis anos geram adicional de R$ 150. Gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos recebem R$ 50 cada.

Também existe um adicional de R$ 50 destinado a bebês de até seis meses. Para continuar no programa, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e respeitar o limite de renda estabelecido. As informações do cadastro devem permanecer atualizadas.

Além da situação cadastral, existem compromissos nas áreas de saúde e educação. Crianças e adolescentes precisam cumprir a frequência escolar exigida pelo programa. Também devem ser observadas a vacinação das crianças e a realização do pré-natal pelas gestantes.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Consulta e bloqueio do benefício

O beneficiário pode verificar a situação do pagamento pelos aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Cadastro Único. A consulta permite conferir o valor da parcela, a data prevista e possíveis pendências. Também é possível buscar informações pelos telefones 111 e 121.

Quando o benefício é bloqueado, uma das causas pode ser a falta de atualização do CadÚnico. Descumprimento das condicionalidades ou divergências nos dados também podem provocar a suspensão. Nesses casos, o responsável familiar deve verificar a pendência e procurar o CRAS.