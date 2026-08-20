O TikTok está desenvolvendo uma ferramenta para permitir transferências de dinheiro diretamente pelas mensagens privadas da rede social. A novidade foi identificada no código do aplicativo nos Estados Unidos e pode ampliar a atuação da plataforma no setor financeiro.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, o recurso teria como base o TikTok Pay, sistema já utilizado em países do sudeste asiático. A empresa, porém, afirmou que a função ainda não está em fase de testes, indicando que o projeto permanece em desenvolvimento inicial.

Como funcionaria a nova ferramenta

A proposta permitiria que usuários enviassem valores para outros contatos sem precisar deixar a conversa. Entre os recursos encontrados estão a possibilidade de estabelecer prazo para aceitar um pagamento, avisar o destinatário e adicionar uma mensagem junto à transferência.

Ainda não foram divulgadas informações definitivas sobre quais métodos de pagamento serão aceitos. Também não há previsão oficial para o lançamento do recurso ou confirmação de quais países poderão utilizar a ferramenta caso ela seja liberada.

A iniciativa pode seguir uma tendência já observada em outras plataformas digitais. O WhatsApp possui recursos de pagamentos, enquanto o X trabalha com uma carteira digital nos Estados Unidos, aproximando redes sociais de serviços tradicionalmente oferecidos por bancos e instituições financeiras.

Créditos: Swello / Unsplash

Sistema pode se aproximar do modelo do Pix

Apesar da comparação com o Pix, o funcionamento planejado pelo TikTok pode ser diferente do sistema brasileiro. A expectativa é que a plataforma utilize cartões de crédito ou débito para viabilizar parte das operações, em vez de necessariamente conectar diretamente contas bancárias.

O TikTok Pay já possui aplicações comerciais no sudeste asiático. O sistema é utilizado principalmente para facilitar compras realizadas pelo TikTok Shop e também aparece em recursos relacionados ao envio de presentes durante transmissões ao vivo.

Caso o novo recurso avance, a empresa poderá transformar as mensagens privadas em mais um ambiente para movimentação financeira. A estratégia também reforçaria a tentativa do TikTok de ampliar os serviços oferecidos dentro do próprio aplicativo, unindo comunicação, comércio e pagamentos em uma mesma plataforma.

