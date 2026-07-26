Em breve, a capital brasileira contará com um novo shopping center. O Aeroporto Internacional de Brasília deve inaugurar, em setembro, o Partage Brasília, que ficará localizado a menos de 500 metros do terminal de passageiros. O empreendimento faz parte de um pacote de investimentos voltado à expansão comercial, de lazer e logística do complexo aeroportuário da capital federal.

A estrutura de mais de 60 mil metros quadrados de área construída tem aporte superior a R$ 1,1 bilhão. O shopping terá por volta de 130 lojas, food hall, dez restaurantes, academia com mais de 3 mil metros quadrados e seis salas de cinema – incluindo espaços VIP e um cinema a céu aberto.

O empreendimento aposta em um conceito de open mall, que consiste em áreas abertas, varandas, espelhos d’água e paisagismo inspirado no Cerrado. Entre os pontos principais estão um parque central de 12 mil metros quadrados, áreas para shows, espaço infantil, pet garden e um observatório para acompanhar pousos e decolagens.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Grupo Partage e a Inframerica, concessionária responsável pela administração do aeroporto, que, vale ressaltar, é o terceiro maior aeroporto do país em números de passageiros transportados.

Créditos: Divulgação/Aeroporto de Brasília

Complexo aeroportuário de Brasília irá gerar 2 mil empregos diretos

Um outro destaque relacionado ao complexo aeroportuário de Brasília é que ele contará com um clube com piscina de ondas voltado para a prática de surfe e um centro de distribuição logística. Não por acaso, a expectativa é essa estrutura toda gere cerca de 2 mil empregos diretos.

Questionado a respeito do assunto, o secretário interino de Turismo do DF, Bernardo Antunes, em entrevista à Agência Brasília, afirmou que o investimento bilionário no empreendimento “vai gerar emprego, renda e novas oportunidades para toda a cadeia produtiva do Turismo”.