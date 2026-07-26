A influenciadora Virginia Fonseca adquiriu um apartamento de luxo em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, e terá Neymar como vizinho. O imóvel fica no Edify One, empreendimento que ganhou fama por ter ligação com o jogador. A construção está prevista para ser concluída em dezembro de 2028.

A unidade comprada pela empresária ficará em um andar exclusivo do edifício e possui mais de 400 metros quadrados de área privativa. O apartamento terá cinco suítes, espaço destinado a funcionários e elevadores com acesso direto ao imóvel. O valor oficial da negociação não foi divulgado.

Novo endereço em área valorizada

Itapema aparece atualmente como a cidade com o metro quadrado residencial mais caro do Brasil, segundo levantamentos do mercado imobiliário. O município ultrapassou Balneário Camboriú no ranking nacional. O preço médio registrado supera R$ 15 mil por metro quadrado.

O Edify One será construído em frente à Meia Praia, uma das regiões mais conhecidas de Itapema. O prédio terá 41 andares e 140 metros de altura, reunindo apartamentos de diferentes tamanhos. As unidades maiores podem chegar a quase mil metros quadrados.

Créditos: Reprodução Instagram @neymarjr



Empreendimento reúne imóveis milionários

O edifício é chamado de “prédio do Neymar” porque a empresa do atleta participa do projeto como proprietária do terreno e sócia da construtora. A cobertura triplex, localizada entre o 39º e o 41º andar, é avaliada em dezenas de milhões de reais. A unidade mais luxuosa terá espaço ampliado e oito vagas de garagem.

Além do apartamento de Virginia, o empreendimento terá estrutura voltada ao alto padrão, com recursos como isolamento acústico, vidros do chão ao teto e tecnologia de segurança. Os moradores também contarão com vagas para veículos esportivos e preparação para carregamento elétrico. O projeto ainda prevê soluções modernas para os moradores.