Aposentados e pensionistas do INSS estão sendo alvo de uma nova onda de fraudes. Criminosos entram em contato usando informações verdadeiras das vítimas. A estratégia aumenta a aparência de legitimidade e facilita o acesso a benefícios.

As abordagens podem ocorrer por telefone, WhatsApp, SMS ou redes sociais. Os golpistas alegam necessidade de atualizar cadastro, fazer prova de vida ou regularizar a biometria. Em alguns casos, ainda ameaçam suspender o pagamento.

Golpistas criam urgência para enganar segurados

Durante a conversa, o criminoso pode enviar um link falso ou solicitar documentos. Também são comuns pedidos de selfies, dados bancários e transferências para supostas taxas. O INSS reforça que não cobra valores para realizar esses serviços.

O uso de dados como CPF, banco e valor do benefício torna a fraude mais convincente. Essas informações podem ter sido obtidas em vazamentos anteriores. Por isso, saber dados pessoais do segurado não confirma que o contato seja verdadeiro.

O prejuízo pode continuar mesmo depois do primeiro contato. Com documentos e informações sensíveis, fraudadores podem tentar acessar contas bancárias. Também podem contratar empréstimos consignados ou alterar dados relacionados ao recebimento.

Falsas associações também geram descontos

Outro método envolve entidades que prometem serviços ou vantagens aos aposentados. Após conseguir a adesão da vítima, os criminosos podem iniciar cobranças mensais. Os valores são descontados diretamente do benefício previdenciário.

A Polícia Federal também investiga organizações que fraudam o sistema previdenciário. Há casos envolvendo identidades falsas, documentos adulterados e biometria fraudulenta. Uma investigação identificou esquema com prejuízo estimado em R$ 5,7 milhões aos cofres públicos.

Créditos: Agência Brasil

Como evitar o golpe

O segurado deve procurar informações somente pelos canais oficiais do INSS. O aplicativo e o site Meu INSS utilizam a conta Gov.br para acesso aos serviços. A Central 135 também oferece atendimento ao público.

Links recebidos por mensagens não devem ser acessados. Documentos, selfies e informações bancárias não devem ser enviados a desconhecidos. Caso alguém exija pagamento ou ameace bloquear o benefício, a orientação é interromper o contato e buscar o INSS pelos canais oficiais.