Em 2026, o Bolsa Família passou a ser fiscalizado com mais rigor. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) aperfeiçoou os mecanismos de inteligência de dados e tem realizado varreduras mensais para garantir o cumprimento das regras do programa de transferência de renda.

O objetivo desse rigor maior é garantir que os recursos públicos alcancem de fato quem cumpre os critérios legais e mais precisa da renda todos os meses. Quando alguma informação desencontrada é constatada pela varredura, a interrupção do benefício é efetuada automaticamente.

Embora a suspensão não signifique o cancelamento automático, é preciso ficar atento para não correr o risco de perder o benefício. A principal causa de bloqueio é a divergência de dados entre o Cadastro Único e os registros de trabalho formal do Governo Federal.

Caso aconteça uma situação de bloqueio, o beneficiário pode recorrer à Reversão de Cancelamento, um mecanismo administrativo que permite restabelecer o pagamento e liberar todas as parcelas retroativas retenidas enquanto a conta esteve inativa.

Créditos: Prefeitura de Embu das Artes





Dicas para reverter o cancelamento do Bolsa Família

Na prática, o responsável familiar deve seguir os seguintes passos para restabelecer o benefício e garantir os valores pendentes em caso de cancelamento:

Verificar o motivo através doscanais oficiais: Antes de tudo, a recomendação é consultar o extrato do benefício pelo aplicativo Bolsa Família, pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo telefone 121 (Central de Atendimento do MDS) para identificar a razão do cancelamento.

Agendamento no CRAS: Feito isso, o beneficiário deve se dirigir a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou ao posto de atendimento do CadÚnico do município para agendar a atualização cadastral.

Documentação Obrigatória (Original e Cópia): Documento com foto e CPF do responsável familiar; CPF ou Certidão de Nascimento/Casamento de todos os membros que residem na casa; comprovante de residência atualizado; carteira de Trabalho física ou digital e comprovante de rendimentos de todos os trabalhadores da casa; declaração de frequência escolar atualizada de crianças e jovens de 4 a 18 anos incompletos; e caderneta de vacinação atualizada das crianças menores de 7 anos e cartão de gestante (se houver).

Solicitação Formal de Reversão: Após o atendimento no CRAS, deve-se exigir a emissão do comprovante de atualização do CadÚnico e solicitar ao entrevistador o envio do pedido de Reversão de Cancelamento no sistema do MDS.

Acompanhamento da Análise: Por fim, basta acompanhar a análise do MDS, que leva entre 30 e 90 dias. O acompanhamento pode ser feito semanalmente pelo aplicativo do programa.