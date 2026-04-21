Em 1917, a Dinamarca cedeu à pressão dos Estados Unidos e decidiu vender as Índias Ocidentais Dinamarquesas por 25 milhões de dólares em ouro. Na época, esse valor correspondia a cerca de 630 milhões de dólares hoje, segundo estimativas.

O território, atualmente conhecido como Ilhas Virgens Americanas, foi visto pelos EUA como uma oportunidade estratégica para expandir sua influência no Caribe. As Índias Ocidentais Dinamarquesas foram controladas por diversas potências europeias nos séculos 16 e 17, como espanhóis, ingleses, franceses e holandeses.

A Dinamarca tomou posse da ilha de Saint John em 1684 e começou a desenvolver a região, gerando lucros com atividades comerciais. Com o passar do tempo, a economia dinamarquesa enfrentou dificuldades, e os EUA vislumbraram a possibilidade de adquirir o território.

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Negociações e Acordo

As negociações entre os dois países se intensificaram à medida que os Estados Unidos buscavam consolidar sua presença no Caribe. O interesse americano em expandir seu domínio na região coincidiu com a crise econômica da Dinamarca. Após anos de discussões, o acordo foi fechado em 1917, resultando na venda das ilhas, que passaram a ser conhecidas como Ilhas Virgens Americanas.

Atualmente, as Ilhas Virgens Americanas são um território não incorporado dos Estados Unidos, o que significa que seus habitantes são cidadãos americanos, mas não têm todos os direitos, como o direito de voto nas eleições presidenciais. Com uma população de pouco mais de 80 mil pessoas, as ilhas desempenham um papel importante na economia do Caribe, especialmente no turismo.