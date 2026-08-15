O mercado de transferências no futebol brasileiro revela disparidades financeiras marcantes entre goleiros de elite. Atualmente, Carlos Miguel recebe um salário mensal na casa de R$ 1 milhão após sua chegada ao Palmeiras.

Em contrapartida, Rossi atua pelo Flamengo com vencimentos próximos a R$ 530 mil. O clube carioca e o goleiro discutem há meses uma renovação contratual para elevar esses valores ao patamar de R$ 1 milhão, mas as tratativas ainda não foram concluídas com sucesso.

O investimento do Palmeiras no goleiro: Carlos Miguel

A contratação de Carlos Miguel pelo time paulista entrou para a história como o investimento mais elevado para a posição. O clube desembolsou 5,5 milhões de euros, o que equivalia a R$ 35,1 milhões na cotação da época, para garantir a contratação do atleta.

O goleiro, que mede 2,04 metros de altura, traz uma presença física importante embaixo das traves. Essa estatura elevada costuma facilitar o alcance em bolas altas e a cobertura de grandes espaços no gol durante as partidas.

Trajetória e passagens pelos clubes

Formado na base do Internacional, o jogador também defendeu as camisas do Santa Cruz e do Boa Esporte ao longo de sua carreira. Posteriormente, ele atuou como reserva de Cássio no Corinthians, ganhando destaque pela sua evolução técnica constante.

O crescimento do goleiro foi um dos fatores que culminou na saída do ídolo corintiano do elenco alvinegro. Pouco depois de conquistar a titularidade absoluta, ele optou por uma transferência para o Nottingham Forest., na Inglaterra, onde teve poucas oportunidades de entrar em campo oficialmente.

O mercado de goleiros no Brasil exige alto investimento, dado que a posição é considerada fundamental para a estabilidade das equipes. Grandes clubes buscam constantemente reforços que ofereçam segurança, reflexos apurados e bom jogo com os pés para a temporada.