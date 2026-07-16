Um dinheiro muito aguardado pelos brasileiros é o 13º salário. Mas, você sabia que circula na internet, um suposto pagamento chamado de 14º, para aposentados e pensionistas? É exatamente esse tipo de situação que está acontecendo e o INSS já confirmou se de fato vai pagar essa espécie de “salário extra” aos brasileiros.

Nos últimos dias, voltou a circular nas redes sociais e em aplicativos de mensagens a informação de que o 14º salário do INSS teria sido aprovado para aposentados e pensionistas.

No entanto, a notícia não é verdadeira. Até o momento, não existe nenhuma lei em vigor ou decreto do Governo Federal que autorize o pagamento desse benefício extra em 2026.

Créditos: Agência Brasil

Declaração dada pelo presidente gerou expectativa

A expectativa em torno do tema ganhou força após uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fim de 2025, ao comentar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Na ocasião, o presidente afirmou que a economia gerada pela redução do tributo poderia representar um ganho equivalente a “quase um 14º salário”. A fala, porém, fazia referência ao aumento da renda disponível e não à criação de um novo pagamento para beneficiários do INSS.

Embora exista o Projeto de Lei nº 4.367/2020, que propõe a criação de um 14º salário para aposentados e pensionistas, a proposta continua sem aprovação definitiva no Congresso Nacional.

O texto ainda depende de análise pelos parlamentares e, posteriormente, de sanção presidencial para que possa entrar em vigor. Enquanto isso não acontecer, o pagamento permanece sem previsão oficial.

Diante da circulação de informações falsas, aposentados e pensionistas devem acompanhar apenas os canais oficiais do INSS e do Governo Federal, como o aplicativo Meu INSS e o portal da Previdência Social.

Também é importante desconfiar de mensagens que prometem a liberação do suposto 14º salário mediante o fornecimento de dados pessoais ou pagamento de taxas, já que esse tipo de abordagem costuma ser utilizado em golpes contra segurados.