O mercado de smartphones passa por uma transformação que vai além dos lançamentos de novos modelos. Em vez da compra tradicional, cresce o interesse por planos de assinatura e aluguel de aparelhos premium. A mudança acompanha o aumento dos preços e o uso mais prolongado dos dispositivos.

Fabricantes e parceiros comerciais enxergam nesse formato uma alternativa para manter consumidores próximos das marcas. A proposta reduz o pagamento inicial e facilita a troca periódica do celular. Ao mesmo tempo, cria novas oportunidades de receita para as empresas envolvidas.

Como funcionam os planos de assinatura

Nos Estados Unidos, a Apple passou a disponibilizar um programa de aluguel para iPhones em parceria com a Klarna. O serviço também contempla outros produtos da marca, como iPads, Macs e Apple Watches. Os contratos oferecem diferentes prazos para utilização dos equipamentos.

Ao término do período contratado, o usuário pode devolver o aparelho, migrar para um modelo mais recente ou pagar um valor complementar para permanecer com ele. Enquanto isso não acontece, o dispositivo continua sendo propriedade da empresa. O formato busca estimular atualizações mais frequentes.

No Brasil, o serviço ainda não é oferecido diretamente pelas fabricantes, mas já existe por meio de instituições financeiras e empresas parceiras. A iPlace disponibiliza o iPhone 17 Pro Max de 256 GB por R$ 349 mensais em contrato de 21 meses. Itaú, Banco do Brasil e Leapfone também mantêm opções semelhantes.

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O que pesa na decisão entre comprar ou alugar

A expansão desses programas ocorre em um cenário de renovação mais lenta dos smartphones. Pesquisas do setor indicam que consumidores permanecem vários anos com o mesmo aparelho. A evolução mais discreta entre as gerações e os preços elevados ajudam a explicar esse comportamento.

Para as fabricantes, a assinatura permite previsibilidade nas receitas e amplia a oferta de celulares seminovos e recondicionados. Os aparelhos devolvidos podem ser revisados e comercializados novamente. Dessa forma, os dispositivos permanecem em circulação por mais tempo.