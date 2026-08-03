Beneficiários do Bolsa Família que precisam de informações sobre pagamentos, cadastro ou regras do programa podem recorrer aos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O principal deles é o Disque Social 121, criado para prestar atendimento à população e esclarecer dúvidas sobre programas sociais.

O serviço atende tanto pessoas que já recebem benefícios quanto cidadãos que desejam obter orientações sobre políticas públicas administradas pelo ministério. Além de fornecer informações, a central também auxilia gestores e encaminha demandas relacionadas aos serviços oferecidos pelo MDS.

Disque Social 121 é o principal canal

O telefone 121 funciona com atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Fora desse horário, os cidadãos continuam tendo acesso ao atendimento eletrônico, disponível durante as 24 horas do dia. Dessa forma, é possível obter orientações básicas a qualquer momento.

Além da ligação telefônica, o ministério disponibiliza outros meios de contato para facilitar o acesso às informações. Entre eles estão o atendimento por WhatsApp, chat e Telegram, que também oferecem atendimento eletrônico contínuo e suporte humano nos dias úteis, dentro do horário comercial.

Quem preferir registrar dúvidas pela internet também pode utilizar o formulário eletrônico disponibilizado pelo MDS. Já manifestações, reclamações, denúncias, elogios ou solicitações podem ser encaminhadas pela plataforma Fala.BR. Esses canais permitem acompanhar posteriormente o andamento da solicitação registrada.

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Atendimento presencial também está disponível

Os cidadãos que necessitarem de atendimento presencial podem procurar a sede do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, localizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Também existe a possibilidade de encaminhar correspondências pelos canais oficiais do órgão.

Antes de buscar atendimento, é recomendável reunir documentos e informações relacionadas ao benefício, como CPF, Número de Identificação Social (NIS) e dados cadastrais. Esses documentos podem agilizar a identificação do cadastro e facilitar a solução de dúvidas sobre o Bolsa Família, Cadastro Único e outros programas administrados pelo Governo Federal.