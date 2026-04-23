Uma fruta tem ganhado destaque entre os alimentos saudáveis, sendo reconhecida como uma “superfood” devido aos seus altos níveis de polifenóis. Esses compostos são conhecidos por suas propriedades antioxidantes, que combatem a inflamação e promovem a saúde geral.

Nutricionistas recomendam que a inclusão dessa fruta na dieta pode trazer benefícios significativos para o coração, cérebro e intestino. Um dos principais motivos pelos quais a fruta é considerada benéfica é a presença de polifenóis.

Esses fitonutrientes ajudam a neutralizar radicais livres no corpo, o que pode reduzir o estresse oxidativo. Além disso, os polifenóis têm um impacto positivo na saúde cardiovascular, melhorando a função dos vasos sanguíneos e ajudando a manter níveis saudáveis de colesterol.

A versão mais nutritiva

Entre as variedades de uvas, as roxas se destacam por sua concentração de antioxidantes. Elas contêm mais antocianinas, que são os pigmentos responsáveis pela coloração, em comparação com as uvas vermelhas e verdes.

Essa maior quantidade de antocianinas contribui para uma capacidade antioxidante total significativamente mais alta. Assim, incorporar uvas roxas na alimentação pode maximizar os benefícios para a saúde.

As uvas também demonstram potencial para apoiar a saúde cognitiva. Estudos indicam que os antioxidantes presentes nas uvas podem proteger os neurônios e promover uma função cerebral saudável.

O consumo regular pode ajudar a melhorar a função cognitiva e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Portanto, as uvas não são apenas uma opção saborosa, mas também uma aliada na manutenção da saúde do cérebro.

Além dos benefícios cardiovasculares e cognitivos, as uvas têm um papel importante na saúde intestinal. Seus polifenóis ajudam a equilibrar a microbiota intestinal, promovendo um ambiente digestivo saudável. A presença de fibras nas uvas também contribui para a saúde do intestino, facilitando a digestão e prevenindo problemas como constipação.