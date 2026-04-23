Um novo ranking que avalia a prosperidade dos países revela uma lista surpreendente, deixando de fora potências como os Estados Unidos, Brasil e China. O índice de prosperidade considera não apenas o Produto Interno Bruto (PIB), mas também como a riqueza se traduz na qualidade de vida e no desenvolvimento social.

A liderança da Noruega

A Noruega lidera o ranking, sustentada pelo seu alto Rendimento Nacional Bruto (RNB) e um modelo social equilibrado. O país é reconhecido por suas políticas que promovem bem-estar social e igualdade, garantindo que a riqueza gerada beneficie amplas camadas da população.

A Irlanda ocupa a segunda posição, embora seu PIB per capita seja elevado devido à presença de grandes multinacionais. Apesar disso, a renda real dos irlandeses é alta, refletindo um bom padrão de vida.

Luxemburgo, que tradicionalmente liderava os rankings, caiu para a terceira posição, mas continua a ser um exemplo de forte desempenho econômico e bons indicadores sociais. Além da Noruega, Irlanda e Luxemburgo, o ranking inclui países como Suíça e Islândia, que também apresentam altos níveis de prosperidade.

A Suíça é conhecida por seu sistema financeiro robusto e qualidade de vida, enquanto a Islândia se destaca por seus indicadores de desenvolvimento humano e baixa pobreza relativa. Singapura aparece na lista como um exemplo de crescimento econômico, embora enfrente desafios relacionados à desigualdade.

A Dinamarca, por sua vez, é reconhecida por seu modelo de bem-estar social, que proporciona segurança e qualidade de vida aos seus cidadãos. Outros países notáveis incluem a Holanda, Bélgica e Suécia, que também figuram entre os mais prósperos.

Curiosamente, Estados Unidos, Brasil e China não estão entre os quinze primeiros. Os Estados Unidos ocupam a 17ª posição, refletindo uma combinação de força econômica e alta desigualdade. O Brasil e a China, apesar de suas economias significativas, enfrentam desafios em termos de distribuição de renda e qualidade de vida.